Miguel Sebastián, tras las amenazas de Trump a Cuba: "Me da pena que caiga en manos de estos, pero creo que el régimen está próximo a su fin"

"Creo que el régimen cubano está próximo a su fin y se lo merece porque no ha hecho nada para democratizarse ni para mejorar su economía", asegura Miguel Sebastián, que critica que Cuba no ha aprovechado sus "enormes opciones de energías renovables".

Miguel Sebastián, profesor de ICAE/Universidad Complutense, afirma que las protestas en Irán están afectando a nivel internacional "porque es un gran productor de petróleo, y suministra a buena parte de Asia". No obstante, aunque Miguel Sebastián afirma que "está afectando al precio del petróleo, estamos un 10% por debajo de como estaba hace 6 meses" por lo que no hay que alarmarse.

Pero, ¿cuánto puede resistir Cuba sin el petróleo de Venezuela? "Cuba es un país con gran cantidad de sol, viento, agua y de masa forestal, tiene unas enormes opciones para las energías renovables pero no han hecho nada", asegura Sebastián, que recuerda que "hubo un intento de apertura y de democratización del régimen con Obama, pero no hicieron nada". "Me da pena que caigan en manos de estos, pero creo que el régimen cubano está próximo a su fin y creo que se lo merece porque no ha hecho nada para democratizarse ni para mejorar su economía", señala el profesor.

"Cuba creo que no va a aguantar y lo va a pasar muy mal porque han tenido la gran oportunidad de hacer una transición a la economía de mercado pero no han hecho nada y su situación económica es lamentable", asegura el experto, que explica que, además, "el turismo ha caído porque hay destinos turísticos en el Caribe más atractivos tanto en precio como en calidad". "Está en una situación muy difícil", insiste.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.