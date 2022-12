El portavoz de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, ha valorado en 'Al Rojo Vivo' las informaciones que apuntan a la existencia de fraude en los cursos de formación en la Comunidad. Al respecto, ha destacado que "se pretende confundir a la opinión pública". En este sentido, ha insisito en que "el ministerio del Interior está poniendo en práctica una estrategia del Partido Popular para tapar las informaciones del caso Gürtel".



Sobre el avance de las informaciones, Vázquez afirma que en enero "tienen información de una investigación de la Seguridad Social en la provincia de Málaga referida a 17 empresas. Con fecha de febrero, se le remiten los expedientes a la Seguridad Social para que analice si existen irregularidades".



Al margen de ello, el portavoz ha añadido que no sabían que estaban siendo investigados, "no teníamos conocimiento en absoluto hasta que un medio de comunicación lo pone sobre la mesa".



Sobre las consecuencias que se derivarían a nivel administrativo, Miguel Ángel Vázque ha detallado que "si del furto de la investigación hubiera algún caso de fraude, no le quepa duda de que el gobierno de Andalucía, con su presidenta a la cabeza será implacable en la persecución de ese fraude".