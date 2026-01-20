Merakio, tras el accidente de Adamuz, relata el reencuentro con su hijo: "Me rompí al abrazarlo, entonces entendí todo lo que podía perder"

El youtuber argentino y superviviente del accidente de Adamuz asegura que salir con vida del tren "es otra oportunidad". Su razón tiene nombre propio: su hijo Antonio. "Anoche dormí con él. No podía soltarlo".

Llegar a casa. Mandar el mensaje de "llegué bien". Recibirlo. Abrazar a la familia. Gestos mínimos que rara vez se agradecen hasta que un accidente, como el descarrilamiento del tren en Adamuz, los devuelve a su dimensión real.

A Lucas Merakio, youtuber argentino, que viajaba en el vagón 5 del tren de Iryo junto a su pareja, salir con vida le dejó una certeza difícil de explicar: "Es otra oportunidad". Y también una razón clara para estar vivo: su hijo, Antonio.

"Yo venía contenido", cuenta al cronicar el accidente en Al Rojo Vivo. Pero todo se rompió cuando fue a buscarlo al colegio. "Lo abracé intentando que no se asustara, pero empecé a llorar. Me di cuenta de lo que podía haber perdido, de que podía no volver a verlo".

A la mañana siguiente, el ritual de siempre —música en el coche, bailar camino al cole— adquirió otro peso. "Me dijo: 'te quiero, papi, qué bueno que no te pasó nada'. Eso me destruyó". Y, a la vez, lo alivió. "Me hizo bien hablarlo, sacarlo. Soy muy afortunado y, al mismo tiempo, siento culpa por haber salido caminando cuando hay gente que perdió a toda su familia".

Cuenta que todo lo que relató en el programa lo compartió antes con su hijo, para poder sacarlo fuera. Antonio estaba nervioso. Dibujaron juntos. El niño lo dibujó a él. Esa noche durmieron en la misma cama. "No lo soltaba", dice.

