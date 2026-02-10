El mensaje de Duval a la alianza de izquierdas que quieren formar algunos partidos: "Lo que tienen que hacer es ver cómo construir una opción más competitiva"

La filósofa y escritora Elizabeth Duval reflexiona sobre la última noticia que hemos conocido este mismo martes: IU, Sumar, Más Madrid y Comunes van a lanzar su alianza de izquierdas para las elecciones generales, el próximo 21 de febrero. En el vídeo, los detalles.

IU, Sumar, Más Madrid y Comunes lanzarán su alianza de izquierdas para las elecciones generales el próximo 21 de febrero en un acto que tendrá lugar en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes. Estas cuatro formaciones, que forman parte del Gobierno, quieren relanzar el espacio de la izquierda para combatir el auge de la extrema derecha. Lo harán además tres días después de que Gabriel Rufián se reúna con el portavoz de Más Madrid, Emilio Delgado.

La filósofa y escritora, que además formó parte de Sumar, Elizabeth Duval, analiza la propuesta en la mesa de debate de Al Rojo Vivo. "Aquí hay un problema que tiene que ver con que ahora mismo el Partido Socialista (PSOE) se está desangrando en muchos lugares, está perdiendo muchos votos y la configuración actual de la izquierda del PSOE, tal y como está, no está logrando recuperar estos votos"

Es más, apunta la filósofa que ni siquiera lo hizo en Extremadura, a pesar de que Unidas Por Extremadura consiguió siete diputados, tres más de los obtenidos en 2023: "De cada tres votos que perdía el PSOE, Unidas por Extremadura, recuperaba un voto".

Por ello, y según pide Duval, lo que tiene que hacer la izquierda realmente es ver cómo se puede conseguir una opción más competitiva. Y esa es una cuestión, añade, es "mucho más compleja que cambiar de nombre, que dotarse de estructuras más fuertes o ni siquiera con nuevo liderazgo", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.