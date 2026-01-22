Mateu Oliver, ingeniero: "Cuando los materiales fallan por fatiga, las señales en el metal son clarísimas"

El vicepresidente del Colegio de Ingenieros Industriales analiza en Al Rojo Vivo el accidente de Adamuz y descarta que las muescas en el rodamiento del tren de Iryo sean la causa: "Al contrario, fue la causa del descarrilamiento la que generó esas marcas".

Mateu Oliver, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Industriales, ha ofrecido un análisis técnico sobre el accidente ferroviario de Adamuz en Al Rojo Vivo. En relación con las muescas detectadas en el rodamiento del tren Iryo y su posible vínculo con el descarrilamiento, Oliver descarta que estas sean la causa directa.

"Las muescas no provocaron el accidente; al contrario, fue la causa del descarrilamiento la que generó esas marcas", explica. Según su análisis, el origen podría estar en un defecto estructural, posiblemente en una soldadura, que habría alterado la geometría del carril. "Cada vez que el tren pasaba por esa unión, las ruedas recibían un golpe que iba dejando marca. Ese impacto repetido se fue transmitiendo a todas las ruedas hasta que, finalmente, las percusiones lograron que el carril perdiera continuidad, se rompiera y se produjera el descarrilamiento".

Ante la pregunta de Antonio G. Ferreras sobre si la ciencia podrá determinar con exactitud si está ha sido la causa, Oliver se muestra tajante: "Sí, sin duda. Cuando los materiales fallan, probablemente por fatiga, la huella que deja la fatiga en los metales es clarísima".

Una vez esclarecidas las causas, el debate se traslada al futuro de la alta velocidad. En este sentido, el ingeniero subraya la necesidad de revisar los protocolos de mantenimiento. "Si el tráfico se incrementa de forma significativa, esas piezas y ese mantenimiento tendrán que ser mucho más intensivos", advierte.

Oliver considera el accidente como un episodio de aprendizaje para el sector: "Va a servir a los ingenieros para replantearse muchas cosas, porque es un caso extraordinariamente raro". Añade, además, que el interés por esclarecer lo ocurrido trasciende las fronteras españolas: "Soy consciente de que en otros países con alta velocidad, como Japón, también estarán muy atentos a lo sucedido, porque les podría pasar a ellos".

Finalmente, concluye con una defensa rotunda del sistema ferroviario español: "España tiene uno de los sistemas ferroviarios más seguros". Y va más allá: "Cuando se aclaren las causas del accidente, se generará una nueva cadena de correcciones. Esto es un círculo de calidad, como ocurrió tras el accidente de Galicia. La red es segura y lo será aún más".

