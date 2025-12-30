Martínez-Vares denuncia "la hipocresía del PSOE con el feminismo": "Sánchez ha tapado los comportamientos de Paco Salazar"

"Paco Salazar es uno de los grandes estrategas y fontaneros de Pedro Sánchez", asegura Santiago Martínez-Vares, que denuncia que el PSOE, "el partido que repartía carnets de feminismo tenía al lobo sentado en Moncloa"

Santiago Martínez-Vares, CEO de Rebellious Words, analiza en el plató de Al Rojo Vivo las denuncias de acoso sexual dentro del PSOE: "Sin las mujeres feministas del PSOE, que han dado batalla, hubiera sido muy distinto". Además, Martínez-Vares critica que "Pedro Sánchez ha amparado y silenciado los comportamientos de Paco Salazar": "Cinco meses han tapando a Paco Salazar, cinco meses en los que, hasta ahora, el portavoz del Gobierno se reunía con el acosador para buscarle trabajo".

Y es que Santiago Martínez-Vares recuerda que Antonio García Ferreras ya contó en ARV que "el PSOE y el Gobierno habían hecho gestiones para que embajadas dieran trabajo a Paco Salazar". "Paco Salazar es un sanchista de primer orden, uno de los grandes estrategas y fontaneros de Pedro Sánchez", asegura Santiago Martínez-Vares, que denuncia que el PSOE, "el partido más feminista de la historia y que repartía carnets de feminismo, tenía al lobo sentado en Moncloa".

"Lo peor no es que ocurra sino el comportamiento del PSOE, que ha arrastrado los pies", critica duramente el experto, que señala que lo que se ve en la actualidad con José Tomé, otro político denunciado por acoso sexual que acaba de dejar la Diputación de Lugo pero sigue con la alcaldía, "demuestra la gran hipocresía del PSOE con el feminismo". "Es todo una pantomima", concluye.

