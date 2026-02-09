⁠⁠Marta García Aller, tras las elecciones en Aragón: "PSOE y PP se debilitan entre sí mientras Vox crece"

La periodista señala la incomodidad de Jorge Azcón en el cierre de campaña con Los Meconios y critica la presencia de perfiles ultraderechistas, como Vito Quiles: "Es como el meme del señor Burns disfrazándose de adolescente. Es absurdo".

En Al Rojo Vivo, la periodista de 'El Confidencial' Marta García Aller ha analizado los resultados electorales en Aragón y ha puesto el foco en la estrategia del Partido Popular. Para empezar, se ha referido al presidente de Aragón en funciones, Jorge Azcón, a quien vio "incómodo" durante el cierre de campaña al que asistieron Los Meconios.

García Aller ha criticado especialmente la presencia de perfiles vinculados a la ultraderecha en ese acto. "Ha estado Vito Quiles, que ha sido candidato de Alvise. Eso es intentar robarle votos a la ultraderecha que tienes en su derecha, en lugar de disputárselos al centro del socialismo de Lambán, donde hay una parte del electorado que se siente huérfana", ha argumentado. Y se ha preguntado: "¿Qué hace ahí el Partido Popular?".

La periodista recurrió además a una comparación pop para ilustrar la escena: "Llevar a Vito Quiles es como el meme del señor Burns disfrazándose de adolescente. Es absurdo".

A partir de ahí, García Aller ha lanzado una reflexión más amplia sobre el crecimiento de Vox. "¿Cómo no va a crecer Vox?. Si el PSOE quiere debilitar al PP, aunque sea a costa de que crezca Vox, y el PP quiere debilitar al PSOE, aunque sea a costa de que crezca Vox, al final lo están consiguiendo entre los dos".

