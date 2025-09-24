Marta García Aller destaca que a Sánchez se le acumulan los casos que rodean a su familia: "Veremos a ver hasta dónde llegan"

La periodista ha señalado que la táctica del presidente del Gobierno hasta ahora en el caso de su hermano y su mujer ha sido acusar a los jueces de "parcialidad". Sin embargo, ha recordado que los procedimientos siguen avanzando.

Marta García Aller ha reaccionado a la última información que ha salido a la luz sobre el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez.

La periodista ha destacado que parece que al presidente del Gobierno se le acumulan los casos que "rodean a su familia". Sin embargo, ha aclarado que en el caso de su mujer, todavía no está claro que vaya a sentarse en el banquillo, indicando que el juez Peinado lo que ha hecho es decir cuál sería el procedimiento que se seguiría en caso de desarrollarse.

En cambio, ha destacado que con el hermano, sí que "sabemos que va a sentarse en el banquillo".

"Hasta ahora la táctica que ha seguido Sánchez ha sido la de acusar a los jueces de parcialidad o mala praxis", ha señalado García Aller, indicando que, mientras, los procedimientos siguen avanzando, algo que no hace un juez solo. "Veremos a ver hasta dónde llegan", ha zanjado.