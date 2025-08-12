Mario Viciosa explica cuáles son los factores más peligrosos de cara a los incendios: del ser humano a las olas de calor

El periodista ha señalado que el episodio de numerosos incendios que se está viviendo en España se debe a varios factores como la ola de calor y la falta de intervención humana para poder prevenirlos.

España se enfrenta a diversos incendios declarados en varios puntos del país. Mario Viciosa ha indicado que esto se produce por varios factores.

Por un lado, la ola de calor. El periodista ha indicado que, aunque es cierto que hemos tenido intensas lluvias que podrían hacernos pensar que llegamos a un campo más húmedo, lo cierto es que las altas temperaturas "lo cambian todo", haciendo que la humedad "desaparezca en cuestión de horas o días".

Por otro lado, estas lluvias también provocan que haya más vegetación, y aquí es donde debería entrar la intervención humana, ya sea a través de la gestión forestal, el pastoreo o las quemas controladas, para prevenir que con la llegada del verano y esas altas temperaturas se produzcan estos episodios de incendios.

De esta forma, ha indicado que, quitando de la ecuación al ser humano, el siguiente factor más peligroso de cara a los incendios son las olas de calor, "por encima de la sequía". "Si vamos a los datos, las olas de calor de los últimos años duran más, son más persistentes y más recurrentes", ha explicado. Unas características "ideales" para que se produzcan estos incendios.