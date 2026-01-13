Mario Saavedra, sobre que Trump quiera "convertir EEUU en un 'petroestado'": "Las petroleras le han dicho que no se puede invertir en Venezuela"

El periodista Mario Saavedra explica que Donald Trump "insiste en que tiene que ser el emperador del petróleo, teniendo el 40% de las reservas mundiales desde Canadá hasta Groenlandia".

Mario Saavedra, de 'El Periódico', analiza en este vídeo de Al Rojo Vivo, la situación de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro. "Parece que el Gobierno de Delcy Rodríguez está contemporizando", destaca el periodista, que explica también que parece "que los dos gremios dentro del Gobierno, los hermanos Rodríguez que controlan el poder político y económico, y luego Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, que controlan el Ejército, han unido filas y no habrá división interna".

"Hay que ver hasta dónde llega esta especie de fantasía petrolera de Trump de convertir EEUU en una especia de petroestado", destaca Saavedra, que explica que "las grandes empresas petroleras, como Exxon, le dijo que no se puede invertir en Venezuela". Sin embargo, el presidente de EEUU "insiste en que quiere ser una especia de emperador del petróleo teniendo el 40% de las reservas mundiales desde Canadá hasta Groenlandia", explica el periodista.

Por ello, Saavedra destaca que "parece que estas dos cosas van casando bien", "los intereses de llevar a cabo su fantasía petrolera y los intereses del régimen por sobrevivir".

