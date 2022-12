El periodista, director del diario 'La Razón', Francisco Marhuenda, contextualiza lo ocurrido en la península de Crimea. Sostiene que el Gobierno actual de Ucrania no ha sido elegido por medio de las urnas y afirma que "al romper las reglas del juego se da la oportunidad a alguien que es un halcón, Putin".



Sobre el presidente de Rusia, expresa que "nos guste o no es un hombre preparado y brillante que tiene muy claro el concepto de poder y lo ejercer, no hace las tonterías de los europeos o estadounidenses con el presidente Obama, que gusta tanto a los 'progres' y le dieron el proemio Nobel de la Paz, ahora habría que darle otro a ver si resuelve el problema".



En este sentido, Marhuenda mantiene que lo más importante de la situación es "evitar que el conflicto vaya a más".