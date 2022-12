El periodista Francisco Marhuenda ha dicho que Monedero se enfrenta "a una situación diabólica" porque "cobra un dinero fuera que no se queda para él y que destina a su organización política". En esta situación, Marhuenda apunta que "si Monedero lo reconoce, Podemos se enfrentaría a un delito de financiación ilegal".



Marhuenda apunta que "Monedero sabe que los sueldos de profesor de Universidad no se encuentran en estas cifras" y menciona que en su caso poder lograr financiación para un proyecto de investigación supone 10.000 o 15.000 euros. Sin embargo, el periodista considera que "Monedero es un tío honrado en lo personal".



"Monedero no es una persona a la que le interesen los coches ni las casas ni nada", argumenta Marhuenda. No obstante, subraya que esto "no le exculpa" e insiste en que el principal fallo es la carencia de un relato, "como otras veces ha pasado a formaciones como el Partido Popular".