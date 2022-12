El periodista Manuel Rico considera que desde el consejo de administración de una empresa eléctrica, como es el caso de Felipe González, el populismo y la demagogia "se ve de una forma bastante errónea".

El presidente de Extremadura ha afirmado que en España no estamos asustados con el ascenso de la extrema izquierda, refiriéndose al partido de Iglesias, y lo ha comparado con el espaldarazo electoral de Marine Le Pen en Francia. Rico opina que esta declaración es una "desvergüenza" y afirma: "La gente está molesta con que haya un partido cuyo extesorero tiene 30 millones en Suiza. Eso me parece ser antisistema. Pagar en b me parece ser antisistema radical", afirma el periodista.

Rico continúa defendiendo la política de Podemos frente al partido que gobierna: "Tener una sede a la que va cada semana el señor Monago que la reforma que la hicieron con un delito fiscal, eso es ser antisistema".