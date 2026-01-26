Mañueco evita entrar en el choque personal con Puente y le exige explicaciones: "Se han producido informaciones que le han dejado en mal lugar"

Los detalles El presidente de la Junta de Castilla y León ha señalado que el sistema ferroviario español "no vive su mejor momento", destacando que las víctimas, los trabajadores y los usuarios "necesitan respuestas".

Alfonso Fernández Mañueco ha analizado la situación del sistema ferroviario español tras los accidentes en Adamuz (Córdoba) y en Gelida (Barcelona). El presidente de la Junta de Castilla y León ha destacado que se han producido informaciones que han dejado al ministro de Transportes, Óscar Puente, en "mal lugar".

Un momento que ha aprovechado para destacar que, además de estos accidentes, también estamos viendo estos días como se están produciendo en diferentes puntos "subidas y bajadas de velocidad con tan solo unas horas".

Durante su intervención en Al Rojo Vivo ha dejado claro que toda esta situación hace que tanto las víctimas, como los trabajadores y usuarios "necesiten respuestas y certidumbre". "El sistema ferroviario español no vive su mejor momento, necesitamos seguridad", ha asegurado, añadiendo que esto es algo que "no ofrece Puente".

Al recordarle cómo el ministro de Transportes le criticó en redes sociales durante el periodo de incendios, Mañueco ha señalado que él no va a entrar en "cuestiones personales con nadie". "Necesitamos respuestas, no entrar en ningún cuerpo a cuerpo personal", ha destacado.

De esta forma, ha señalado que cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es quien debe dar explicaciones cuando se produce una tragedia de estas características, asegurando que lo ocurrido "no es comparable" con lo que sucede con un fenómeno de la naturaleza como la DANA.

Por tanto, ha reiterado que cree que Sánchez debe comparecer lo antes posible para "dar explicaciones y respuestas". "Necesitamos certidumbre y seguridad", ha zanjado.

