El magistrado González Vega, sobre el plan propuesto por Feijóo: "La piromanía es algo residual dentro de las causas de los incendios en estos últimos tiempos"

En Al Rojo Vivo, el magistrado ha destacado que el plan de registro a piromanos "no ataja el problema principal" y que "se trata de una política criminal que resultan, como mínimo, inútiles o de escasa efectividad".

El magistrado José González Vega ha analizado la propuesta de Alberto Núñez Feijóo que plantea crear un registro de pirómanos y el uso de pulseras telemáticas para seguirles la pista. Desde el punto de vista jurídico, ha considerado que se trata de medidas de "política criminal que resultan, como mínimo, inútiles o de escasa efectividad".

Según ha explicado, las estadísticas contradicen directamente la propuesta: "La piromanía es algo residual dentro de las causas de los incendios en los últimos años. Por tanto, un registro de este tipo no atacaría el problema principal". Además, ha advetido que la creación de un registro público de pirómanos "entraría en colisión con la protección de datos".

En cuanto a las pulseras telemáticas, ha recordado que "ya están previstas en el Código Penal", por lo que no supondrían ninguna novedad.

Respecto al papel de los ayuntamientos, el magistrado ha aclarado qué sucede con los que cuentan con planes de prevención y que no los implementan. En este sentido, ha defendido que "la prevención de incendios debería centrarse en las zonas de alto riesgo. En esta materia debe primar el derecho administrativo sancionador, mucho más eficaz que el derecho penal".

Por último, González Vega ha subrayado que la lucha contra los incendios debe abordarse de forma integral: "No solo se trata de prevención, sino también de vigilancia, control y contención de la expansión".