Maestre, tajante sobre Abascal: "Sí, está en Vox solo por la pasta y estaba solo por la pasta cuando fundó con Ortega Smith el partido"

El periodista y escritor Antonio Maestre valora algunas de las declaraciones que realizó el que fuera secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, en una entrevista de radio. En el vídeo podemos ver al detalle su análisis.

El exsecretario general de Vox, Javier Ortega Smith, aseguraba este lunes, en una entrevista en OndaMadrid, que va a mantener su acta como diputado pese a la resolución del Comité de Garantías de expulsarle del partido. El que fuera fundador de Vox, junto con Santiago Abascal, ha cargado duramente contra el líder de Vox, al que ha acusado de convertir el partido en un "cortijo" dirigido por "cuatro".

Además, y como podemos escuchar en este vídeo, Ortega Smith defendía que Abasal no estaba solo en política solo por la pasta, "pero también": "No es el Santiago que yo conocí, altruista y con vocación. En este momento, sus decisiones me hacen pensar que no, que lo que está es más preocupado por asegurar que él siga siendo siempre el presidente del partido. Está más obsesionado en eso. ¿Es solo cuestión económica y de dinero? No. ¿Es también un tema personal de egos y vanidades? Yo creo que también", aseguraba Ortega Smith.

Pero el periodista y escritor Antonio Maestre discrepa de estas palabras: "Sí, [Abascal] está solo por la pasta y estaba solo por la pasta cuando fundó con Ortega Smith el partido". Es más, recuerda que cuando Abascal fundó Vox, fue el día que Esperanza Aguirre eliminó la fundación que dirigía, el patronato de la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social, por la que cobraba 80.000 euros al año.

"Ese mismo día que le echaron de esa fundación, y se quedó sin 80.000 euros al año, fundó Vox. Entonces, vamos a ver si está por la pasta o no", asegura contundente Maestre.

Por otro lado, destaca Maestre las declaraciones de Ortega Smith, que "está dando ahora voz a algo que ya llevamos mucho tiempo diciendo: la opacidad que hay en Vox, a través de la Fundación Disenso, que preside Santiago Abascal".

En el vídeo podemos ver toda su intervención al completo y el debate sobre la purga existente en Vox con la también periodista Pilar Gómez, directora de 'Artículo 14'.

