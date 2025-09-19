Maestre responde a Alfonso Serrano: "Para mí gentuza es alguien que se reúne con un defraudador fiscal para intentar que se salve"

El periodista ha criticado las declaraciones del número dos de Isabel Díaz Ayuso, describiéndole como una persona "mentirosa" con un "problema para controlar la ira", que se dedica a "difamar e insultar" a los madrileños.

Alfonso Serrano, aseguró a preguntas de Andrea Ropero para El Intermedio que las personas que se manifestaron por la paz en Palestina eran "auténtica gentuza". Unas declaraciones que más tarde intentaba matizar señalando que se refería a los "manifestantes violentos".

"Gentuza es alguien que se reúne en un bar con un defraudador fiscal para intentar que se salve, porque nos está robando a todos los españoles", le ha respondido Antonio Maestre, mostrando su indignación tras escuchar estas declaraciones.

Además, le ha llamado "mentiroso" por insistir en aludir a la información que afirmaba que entre los manifestantes en La Vuelta ciclista a España, había personas vinculadas con la kale borroka, una información desmentida por el Ministerio del Interior.

El periodista se ha querido sumar a este desmentido, dejando claro que no es cierta esa información. Maestre ha explicado que él no ha hablado con el Ministerio del Interior. "Lo he hecho con miembros de la Brigada Provincial de Información y de la Comisaría General de Información", ha aclarado, recalcando que niegan que se identificara a nadie con ese perfil.

Por tanto, ha insistido en que el número dos de Isabel Díaz Ayuso es un "mentiroso" con "problemas para controlar la ira" que se dedica a "difamar e insultar" a los madrileños.