Maestre, sobre las protestas en La Vuelta por el genocidio en Gaza: "Es el pueblo organizado el que las ha hecho posible"

"España ha demostrado que en nuestras calles los colaboracionistas del genocidio no son bienvenidos", afirma el periodista y escritor Antonio Maestre. En el vídeo, podemos ver al completo su exposición.

El periodista y escritor Antonio Maestre explica cómo se han organizado las protestas y manifestaciones contra la participación del equipo de Israel en La Vuelta, para protestar contra el genocidio en Gaza. Y no es precisamente por estas palabras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pronunció en un mitin en Málaga: "Nuestra admiración a quienes se movilizan por causas justas".

"Esto se lleva organizando semanas", asegura Maestre, "por gente que probablemente no vaya a votar a Pedro Sánchez en la vida, gente mucho más a la izquierda de lo que se piensa que está no de Pedro Sánchez, sino de Sumar y Podemos".

Hay gente organizada al margen de los partidos y de las instituciones que llevan mucha gente trabajando en esto, añade Maestre, "gente en las asambleas de barrio, personas organizadas civilmente... Es el pueblo organizado el que ha hecho y posibilitado que esto [las protestas] este domingo se produjeran en Madrid".

Por otro lado, señala el periodista que "hay alguien que ha querido hacer política con La Vuelta y ha intentado que unos colaboracionistas del genocidio, vestidos con maillot y bicicleta, a través del equipo (Israel Premier Tech) de un multimillonario sionista como Sylvan Adams, que es un fiel admirador de Netanyahu y que él mismo se autoproclama como embajador de Israel para blanquear a través del deporte la política del país, consideraran con una soberbia tal que podían circular por toda España sin que hubiera una respuesta".

Sin embargo, España, incluido Madrid, "han demostrado que en nuestras calles los colaboradores del genocidio no son bienvenidos", finaliza Maestre. En el vídeo podemos ver completa su intervención.