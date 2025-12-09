Ahora

Análisis

Maestre, sobre la disputa interna de Revuelta: "Se están recolocando todos en Vox"

"Dentro del partido de Vox, hay una especie de guerra que van ganando los 'buxarianos', frente a los 'capillitas', a los que han ido arrinconando, y eso se está replicando en Revuelta", explica el periodista Antonio Maestre en este vídeo, donde podemos ver todos los detalles.

Maestre

Como informa la periodista Inés García en directo para Al Rojo Vivo, "podemos decir que hay revuelta dentro de Revuelta", es decir, una organización juvenil que en gran medida, ha capitaneado las protestas ultras de la calle Ferraz, frente a la sede del PSOE, y vinculada a Vox.

Varios miembros de la junta directiva de Revuelta han dimitido después de denunciar ante la Fiscalía una posible estafa en el desvío de los fondos recaudados para las víctimas de la DANA. Esta organización también se hizo conocida por acusar falsamente a varias ONG de intentar hacer negocio con la ayuda para las víctimas de la DANA.

Para conocer más detalles sobre este grupo, el periodista y conductor de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, le pregunta al periodista y escritor Antonio Maestre: "¿Cómo ves este terremoto interno en Revuelta?".

Según explica Maestre, "se están recolocando todos en Vox. Dentro del partido de Abascal, hay una especie de guerra que van ganando los 'buxarianos', los falangistas, frente a los 'capillitas' a los que han ido arrinconando y eso se está replicando en Revuelta".

Así, añade Maestre, que "Arturo Villarroya, asesor de Buxadé y uno de los que dice que ha presentado esta denuncia a la Fiscalía, tiene un enfrentamiento con los que están más próximos al El Yunque, los más capillitas, como Jaime Hernández, que está vinculado familiarmente a Manuel Mariscal".

Ahora bien, hay que matizar, según aclara el periodista, que "Revuelta es una asociación próxima a Vox, vinculada a Vox, pero que no tiene una estructura orgánica directa. Pero el control de Revuelta, que funciona como las juventudes de Vox, está en disputa".

Por eso, precisamente, "los que son más próximos a Buxadé han denunciado a los que están más próximos a El Yunque de quedarse hasta con 35.000 euros para comprar una furgoneta (...) Es una de las disputas en la que lo único que buscan es el control del dinero y de los recursos, que es para lo único que está Vox en las instituciones", concluye Maestre. En el vídeo podemos escuchar al completo la explicación y exposición.

