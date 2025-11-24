Maestre denuncia el deterioro institucional de la justicia: "El mayor descrédito no es mi opinión, son las resoluciones que están haciendo los jueces"

El analista sostiene que la reciente condena al fiscal general del Estado revela un problema estructural en la justicia y un descrédito creciente, provocado —dice— porque demasiados jueces responden "a su ideología o a quien los nombra".

Antonio Maestre denuncia en Al Rojo Vivo el deterioro institucional de la justicia española y sitúa el foco en las propias resoluciones judiciales: "El mayor descrédito de la justicia no es mi opinión ni lo que yo diga en un plató, sino las resoluciones del Supremo y del Constitucional, que dictan en función de quién los nombró". El analista sostiene que la histórica condena al fiscal general del Estado evidencia un problema estructural: "Los jueces están sentenciando los asuntos en base a su ideología y no a un razonamiento jurídico".

Maestre aclara que su crítica no distingue entre sensibilidades conservadoras o progresistas, sino que apunta a un funcionamiento previsible según la composición de cada órgano: "Soy capaz de advertir y adelanto los fallos de los tribunales mirando quiénes son y cuál es la ideología de los jueces y digo que el Supremo dictaría una sentencia condenatoria, y también sé que cuando llegue al Constitucional, con mayoría progresista, será la contraria. Eso es el mayor descrédito para la justicia".

Por último, subraya que la responsabilidad no recae en quien señala estas prácticas, sino en quienes las cometen: "La culpa no es que yo lo señale; la culpa es de los jueces que se dejan utilizar o que construyen su razonamiento en su ideología, y luego se indignan en Twitter".

