Maestre, sobre la defensa de Ayuso a Julio Iglesias: "No le importa ponerse del lado de presuntos violadores"

Antonio Maestre critica la defensa de Ayuso a Julio Iglesias: "Le da todo igual, no le importa ponerse del lado de presuntos violadores con tal de intentar tener un poco de ventaja en la batalla cultural".

Antonio Maestre contesta a la defensa de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida a Julio Iglesias tras ser denunciado por dos extrabajadoras por agresión sexual: "Hay que darse cuenta de que las acusaciones contra Julio Iglesias tienen una verosimilitud evidente y hay pruebas".

El periodista destaca que ya "solo las pruebas" de salud que obligaron a hacer a las extrabajadoras "es motivo para mantener distancia y prudencia frente a las declaraciones que ha hecho Ayuso porque recuerda que "ningún empleador puede exigir a un empleado esas pruebas y tener acceso a los resultados".

Además, Maestre señala que "a Ayuso le da todo igual": "No le importa ponerse del lado de presuntos violadores con tal de intentar tener un poco de ventaja en la batalla cultural". Algo que destaca que, "ahora mismo, no le perjudica".

