Ahora

Tras las denuncias por agresión sexual

Maestre, sobre la defensa de Ayuso a Julio Iglesias: "No le importa ponerse del lado de presuntos violadores"

Antonio Maestre critica la defensa de Ayuso a Julio Iglesias: "Le da todo igual, no le importa ponerse del lado de presuntos violadores con tal de intentar tener un poco de ventaja en la batalla cultural".

Maestre, tras defender Ayuso a Julio Iglesias: "No le importa ponerse de lado de presuntos violadores con tal de tener ventaja en la batalla cultural"

Antonio Maestre contesta a la defensa de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida a Julio Iglesias tras ser denunciado por dos extrabajadoras por agresión sexual: "Hay que darse cuenta de que las acusaciones contra Julio Iglesias tienen una verosimilitud evidente y hay pruebas".

El periodista destaca que ya "solo las pruebas" de salud que obligaron a hacer a las extrabajadoras "es motivo para mantener distancia y prudencia frente a las declaraciones que ha hecho Ayuso porque recuerda que "ningún empleador puede exigir a un empleado esas pruebas y tener acceso a los resultados".

Además, Maestre señala que "a Ayuso le da todo igual": "No le importa ponerse del lado de presuntos violadores con tal de intentar tener un poco de ventaja en la batalla cultural". Algo que destaca que, "ahora mismo, no le perjudica".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump pide a la OTAN "encabezar" el camino para que EEUU se haga con Groenlandia y ve "inaceptable" cualquier otra opción
  2. Las mujeres denunciantes de Julio Iglesias cuentan que las llevaba a hacerse "análisis de transmisión sexual" y él recibía los resultados
  3. Yolanda Díaz: "El PSOE quiere dar dinero público a los caseros por cumplir la Constitución, es el mundo al revés"
  4. Miguel Ángel Gallardo renuncia al acta de diputado y dejará de estar aforado en el juicio al hermano de Sánchez
  5. El exjefe de los Bomberos declara ante la jueza de la DANA que se rebajó el texto del Es-Alert para hacerlo menos "alarmista"
  6. La doctora Elisa Pinto señala a López Madrid en su declaración: "Él tenía el poder. Me iba a destruir personal y profesionalmente, como hizo"