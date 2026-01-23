Maestre, tras conocer la "hipótesis principal" del accidente de trenes: "Ya sabemos que ha sido un fallo de la infraestructura, un fallo de Adif"

El periodista y escritor Antonio Maestre analiza la principal hipótesis que señala el informe preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sobre el accidente ferroviario en Adamuz. En el vídeo, los detalles.

La principal hipótesis que se plantea en el accidente del tren Iryo y el posterior choque de un tren Alvia en Adamuz (Córdoba) es que la rotura de la vía provocó el descarrilamiento. Es el informe preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que no obstante, señala también que "pueden aparecer nuevos hallazgos" y que "las únicas conclusiones válidas serán las incluidas en el informe final".

Tras conocer esto, el periodista y escritor Antonio Maestre destaca varias cosas que, "se tienen que poner por separado" para no liar y esclarecer las cosas. Por un lado, apunta a ese informe de la CIAF: "Es bastante claro, y quien diga que no está aportando datos de la investigación en tan solo una semana, es manifiestamente falso".

En solo una semana, apunta el periodista, "ya sabemos, por el informe, que es un fallo de la infraestructura, es decir, que el carril estaba fracturado en una rotura en la continuidad. Lo que no sabemos todavía es qué causa esa ruptura".

Pero ya sabemos, insiste Maestre, que "el motivo no ha sido el Iryo, sino que ha sido la vía. Es decir, un fallo de la infraestructura, un fallo de Adif. Y ya sabremos por qué: si es un fallo en la ejecución de la soldadura, de la fatiga, de los materiales".

Por otro lado, quiere hacer hincapién la inversión en nuestro sistema ferroviario. Según detalla el profesional, quien, confiesa, lleva desde 2017 escribiendo al respecto, no solo del AVE, sino del mantenimiento en Cercanía: "No soy sospechoso de hacerlo ahora, pero claro, también hay que saber quién puede dar lecciones al respecto y quién no", asegura.

Es decir, apunta contundente Maestre: "Yo creo que no se está invirtiendo en mantenimiento lo necesario con respecto al incremento que hay en alta velocidad de viajeros, pero también hay que dejar claro que es ahora cuando se está incrementando la inversión en mantenimiento, sobre todo desde la liberalización del sector, a partir del año 2022. A partir de ese año, el incremento es masivo".

"Con el Gobierno del PP, no solo no crecía esa inversión, sino que decrecía la inversión en mantenimiento. Es ahora cuando está creciendo, pero no al nivel necesario, porque parece ser porque estamos duplicando los viajeros en AVE", explica Maestre. En el vídeo podemos ver con detalle su explicación e intervención.

