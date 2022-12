Eduardo Madina, candidato a la secretaría general del Partido Socialista, ha estado en 'Al Rojo Vivo' y ha dicho que no se siente parte de la casta a la que hace referencia Podemos. "No es una palabra que me guste, en cualquier caso, soy nieto de quienes perdieron la Guerra Civil e hijo de quienes vivieron en el exilio, vengo de un barrio obrero y de una familia de trabajadores. No voy a aceptar lecciones de castismo".

Asismismo, ha afirmado rotundo que no cree "que haya una clase política, sino muchas clases de políticos y está por ver qué tipo de políticos van a ser algunos. Yo sé de donde vengo y tengo respeto por la opinión de otros partidos políticos y su forma de ser".

Acerca de la calificación de radicial, frente a la de Moderado de Pedro Sánchez, ha dicho que es de izquierdas, "no voy a pedir a nadie perdón por ello, no tengo por qué hacerlo, sé perfectamente que soy socialista, qué quiero, qué piendo y por qué estoy aquí".