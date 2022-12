Luis Lacasa, comandante de Iberia y decano del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial, ha analizado el accidente del avión que se ha estrellado en los Andes franceses. Según ha dicho, se están viviendo "accidentes nuevos que hasta ahora no se habían producido" y ha hablado de "circunstancias desconocidas".



Según ha dicho Lacasa, los pilotos no están entrenados en cierta tecnología y ha apuntado que "siempre es mejor tener los aviones informatizados y con automatismos", aunque luego "hay que saber usarlos". Asimismo, ha destacado que "hay una disonancia en lo que se dice" porque "ucanto más moderno sea un avión no significa que los pilotos necesiten menos formación".



En este sentido, el comandante ha subrayado la importancia de no reducir los periodos de instrucción, y que "no conviene que las compañías vayan a los mínimos de formación que exige la legaldiad". A pesar de que las exigencias económicas y la competitividad son condicionantes, Lacasa ha insistido en que "hay mínimos de formación que son suficientes" pero defiende que "se deba ir más allá".