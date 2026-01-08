Luis Carlos Díaz, sobre el coronel venezolano Alexander Granko: "Fue uno de mis torturadores, tiene que afrontar la justicia"

El periodista ha criticado que a este coronel se le ha permitido "impunidad" tanto en Venezuela como en España, confesando que espera poder ver algún día que afronta la justicia y no sigue siendo protegido "ni por Delcy Rodríguez ni por otros actores".

Alexander Granko, conocido como el 'carnicero' de Nicolás Maduro, ha cerrado toda sus redes sociales después de que Estados Unidos capturase al líder venezolano.

Luis Carlos Díaz ha reaccionado a este movimiento, confesando que este coronel es uno de los responsables de "la sesión de torturas" a la que fue sometido en 2019. "Se le ha permitido impunidad tanto en Venezuela como en España", ha criticado.

Lo cierto es que en sus redes sociales se le podía ver publicando algunos de sus viajes como su visita a Santiago de Compostela o a Francia.

El periodista ha confesado que espera ver que algún día se enfrenta a la justicia por lo que ha hecho, dejando claro que se trata de un "criminal". "Esperemos que no siga siendo protegido ni por Delcy Rodríguez ni por otros actores", ha indicado.

