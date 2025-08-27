Lucía Méndez señala que la estrategia del PP no favorece a los presidentes autonómicos: "No he escuchado ni a Mañueco ni a Moreno decir las cosas que dice Tellado del Gobierno"

"No es bueno que los dirigentes nacionales desborden a las territoriales aplicando sus guerras culturales de la capital, también alimentadas por la Comunidad de Madrid", afirma la periodista. En el vídeo, todos los detalles.

Tras la crisis de la gestión de los incendios, la periodista Lucía Méndez asegura en Al Rojo Vivo que "en términos generales, la estrategia del PP nacional no favorece a los presidentes autonómicos".

"No he escuchado ni a Mañueco ni a Moreno decir las cosas que dice Tellado del Gobierno, ni realizar insultos de ese tipo, ni llamar 'hooligan' a nadie, ni verter calificativos sobre los ministros, ni siquiera sobre Pedro Sánchez", afirma la periodista.

Recuerda, además, que Rueda ordenó quitar un mensaje publicado por el PP de Galicia en el que se burlaban de Pedro Sánchez, en un momento en que el mismo Rueda estaba con él: "Creo que no es bueno que los dirigentes nacionales desborden a las territoriales aplicando sus guerras culturales de la capital, también alimentadas por la Comunidad de Madrid".

De modo que, "digamos que hay un microclima en la política nacional, y básicamente en la que se hace en Madrid, que no se corresponde con el que se hace en otras comunidades autónomas", concluye Méndez. En el vídeo podemos ver completa su intervención.