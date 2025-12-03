Lucía Méndez: "Sánchez salió a hacer penitencia públicamente pero no parece que haya servido para que Junts le perdone sus pecados"

La periodista Lucía Méndez analiza en este vídeo las palabras de Pedro Sánchez hacia Junts en las que asumía los incumplimientos y los retrasos que criticaban los de Puigdemont.

Apenas 24 horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitiese la "gravedad" de la crisis con Junts y anunciase un paquete de medidas para intentar la reconciliación con los de Carles Puigdemont, la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ha dado carpetazo, por el momento, a una posible reconciliación: "La posición no cambia, la relación con el Gobierno está cerrada".

Tras estos acontecimientos, la periodistaLucía Méndez, de El Mundo, es contundente: "Sánchez salió a hacer penitencia públicamente pero, según nos ha dicho la señora Nogueras, no parece que haya servido para que Junts le perdone sus pecados".

Sin embargo, y según Méndez, cuando Sánchez declaraba esas palabras sobre Junts, incurrió en "una cierta contradicción". Esto es, "si está dispuesto a seguir gobernando sin Presupuestos en toda la legislatura y sin mayoría parlamentaria, porque él dice, que se puede gobernar y hacer muchas cosas desde el Gobierno, no veo por qué tiene que hacer penitencia delante de Junts".

Sobre todo, añade y concluye la periodista, "porque hay una cosa evidente: que esta estrategia de Sánchez, al PSOE lo machaca en las comunidades".

En el vídeo podemos ver al completo este análisis de Méndez.