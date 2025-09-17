Lucía Méndez, tras las palabras de Ayuso sobre Israel y Palestina: "En estos momentos, la presidenta de Madrid es un problema para el PP nacional"

"La presidenta habla como si Netanyahu no estuviera haciendo una masacre, calificada por la ONU como genocidio, en Gaza", asegura la periodista Lucía Méndez tras escuchar las nuevas declaraciones de Ayuso. En el vídeo, los detalles.

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a subir el tono y ha comparado ahora las protestas contra el genocidio de Israel en Gaza, después de hacerlo con la tragedia de la guerra de Sarajevo, con el "ambiente preguerracivilista", criticando como acostumbra al presidente del Gobierno.

La periodista de 'El Mundo', Lucía Méndez, tras escuchar estas declaraciones que podemos ver en este vídeo, subraya que "la presidenta de la Comunidad está hablando como si Netanyahu no estuviera haciendo una masacre, calificada por la ONU como genocidio, en Gaza, y sigue diciendo que Israel es la única democracia".

Es decir, "sigue con un discurso que no obedece a la realidad y en estos momentos, Ayuso es un problema para el PP nacional, ya que tiene un discurso que no se corresponde con el discurso del PP nacional", aclara Méndez, señalando las elecciones de Andalucía y de Castilla y León que se celebran este 2026.

"El PP siempre ha ganado las elecciones en el centro, en la base de la sociedad, que tienen muy poco que ver con el discurso del PP de Madrid (...) Y los candidatos de Andalucía y Castilla y León van a tener que hacer frente a una campaña para la que igual no viene bien el discurso del PP de Madrid".