Lucía Méndez, sobre el novio de Ayuso: "La responsabilidad de que sea condenado la tiene en gran parte su jefe de gabinete (M.Á.R.)"

La periodista Lucía Méndez valora el caso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, días después de conocer que la jueza le ha abierto juicio oral por varios delitos. En el vídeo, los detalles.

Un día después de que el juez Peinado propusiera juzgar a Begoña Gómez por un jurado popular, por un presunto delito de malversación, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha salido en defensa del magistrado hablando de "persecución" del Gobierno: "Yo nunca he visto un trabajo más denodado y calculado de los poderes del Estado contra un juez", ha afirmado en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum.

Sin embargo, la periodista de El Mundo, Lucía Méndez, que ya ejercía el periodismo en los años 90, le puede hacer "un dossier de hemeroteca sobre los ataques que los sucesivos Gobiernos, viéndose en apuros jurídicos de todo tipo, han criticado a los jueces. Esto no es de ayer. Ninguno nacimos ayer".

Por otro lado, y sobre el caso de González Amador, pareja de la presidenta madrileña, que la jueza ha mandado este lunes al banquillo por varios delitos, entre ellos fraude fiscal y pertenencia a organización criminal, Méndez señala que "seguramente puede ser condenado y gran parte de la responsabilidad de que así sea la tiene el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez (más conocido como M.Á.R.)".

Porque, tal como argumenta la periodista, "González Amador estaba negociando con la Fiscalía y podía haber seguido haciéndolo si no se hubiese metido la política de por medio".

No obstante, también señala Méndez que "una vez salió la noticia, filtrada por M.Á.R., el fiscal general del Estado se puso muy nervioso y si quería desmentir la noticia podía haber esperado al día siguiente sin ningún problema (...) Y de ahí, el lío...". En el vídeo podemos ver con detalle la exposición de Méndez.