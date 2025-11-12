Lucía Méndez, sobre Mazón: "Un presidente autonómico que hace lo que hizo el día de la DANA no puede esperarse que se despida con elegancia"

Para la periodista y analista de Al Rojo Vivo, la comparecencia de Carlos Mazón en Les Corts y su gestión de la DANA dejaron claro algo: "Es evidente que no estaba preparado para esa alta magistratura".

En Al Rojo Vivo, la periodista Lucía Méndez no tuvo reparos en calificar la gestión de Carlos Mazón durante la DANA y su comparecencia en la comisión de investigación en Les Corts: "Un presidente autonómico que hace lo que hizo el día de la DANA no puede esperarse de él que se despida con ninguna elegancia".

Méndez fue más allá y cuestionó la capacidad de Mazón para ocupar su cargo: "Es evidente que no estaba preparado para esa alta magistratura. No hace falta ningún argumento: si te llama la consellera de Emergencias y te dice que hay una emergencia, es evidente que no puedes seguir actuando como si nada, ni continuar comiendo".

Para la periodista, "sea del tenor que sea la emergencia" no hay excusa ni justificación válida: Mazón no podía ni debía ignorar la emergencia.