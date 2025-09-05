Lucía Méndez defiende que el fiscal general no debería haber ido al acto de apertura del Año Judicial: "No está haciendo ningún bien a la Fiscalía"

La periodista Lucía Méndez en este vídeo analiza la polémica del día: el acto de apertura del Año Judicial, con la presencia de García Ortiz, y con el plantón del líder de la oposición a este acto institucional.

La periodista de 'El Mundo', Lucía Méndez, tiene claro que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no debería estar en el acto de apertura del Año Judicial porque "creo que el fiscal no está haciendo ningún bien a la Fiscalía que él personifica", asegura.

Por ello, según Méndez, "tenía que haber dado un paso atrás y tenía que haber sido sometido a su juicio sin ser fiscal general del Estado, porque, entre otras cosas, menudo papel para su subordinado", añadiendo que es "muy difícil sostener", desde un punto de vista institucional, que un fiscal general no dimita cuando está procesado.

Solo puede justificarse, añade, con "una adhesión personal a la figura de Álvaro García Ortiz". Por último, Méndez concluye que lo dicho no tiene nada que ver con que el presidente del Gobierno, cinco días antes de este acto, haya criticado a algunos jueces, ni, por supuesto, justifica que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, no haya estado en este acto. En el vídeo podemos ver íntegra su intervención.