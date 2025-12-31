Lucía Méndez, tras conocerse que Leire Díez trabajó para el PSOE: "El problema no es que estén fuera del partido, sino que estuvieron dentro"

La periodista critica la actitud del partido y del Gobierno ante estas revelaciones: "Hay una cosa que me tiene muy asombrada del PSOE y del Gobierno, y es la despreocupación con la que se asume todas las noticias que salen".

El pasado laboral de Leire Díez en el PSOE vuelve a estar en el foco mediático. Según publica 'ABC', Díez trabajó como periodista para el partido y también como asistente de prensa del Grupo Parlamentario Socialista de Cantabria entre 2015 y 2017, cobrando 15.600 euros en 2017 por sus servicios como autónoma.

La periodista Lucía Méndez, de 'El Mundo', ha ido más allá en Al Rojo Vivo. Según Méndez, decir que Díez no tenía relación con el partido es "inexacto, por no decir otra cosa". Méndez señaló que el propio Cerdán la recibía en la calle Ferraz "con todo lujo de detalles", dejando claro que Díez formaba parte de lo que el PSOE llama 'manzanas podridas'.

La periodista ha insistido en que el verdadero problema no es que estas personas estén fuera, sino que estuvieron dentro: "El problema no es que estén fuera, es que estuvieron dentro y eran muchos, y nadie ha explicado cómo es posible que fallaran todos los controles". Méndez recordó además que dos secretarios de organización acabaron en la cárcel, y se preguntó cómo fue posible que figuras como Díez acumularan tanto poder sin que nadie asumiera responsabilidades.

También criticó la actitud del partido y del Gobierno ante estas revelaciones: "Hay una cosa que me tiene muy asombrada del PSOE y del Gobierno, y es la despreocupación con la que se asume todas las noticias que salen", afirmó. Para Méndez, las explicaciones dadas hasta ahora "no son verosímiles".

