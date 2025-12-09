Lucía Méndez, tras conocer la sentencia del fiscal general: "Se cierra una etapa penosa para la política española"

La periodista reacciona en este vídeo a la sentencia de García Ortiz y asegura que, digan lo que digan el Supremo y los votos particulares, los medios ya han dictado sentencia de manera muy clara y, a través de ellos, también la opinión pública.

La periodista de El Mundo, Lucía Méndez, es cauta a la hora de pronunciarse sobre la sentencia contra el ya el ya exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pero ve "bueno" que al fin se haya publicado la sentencia y que no solo conozcamos el fallo.

El Supremo considera probado que fue él quien filtró la confesión del novio de Isabel Díaz Ayuso porque no hay "alternativa razonable". También condena a García Ortiz por la nota de prensa porque "no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito".

"Habrá que ver lo que opinan los expertos, pero estoy segurísima de que digan lo que digan el Supremo y los votos particulares, como de este juicio ya se ha dictado sentencia por parte de los medios de comunicación de una forma muy nítida y clara, unos a favor de unos y otros a favor de otros, la opinión pública a través de los medios, los que estén a favor de lo que dice el Supremo dirán que qué bien y los que estén en contra dirán que qué mal", afirma y analiza Méndez.

Ahora bien, para la periodista este acto de conocimiento público de la sentencia, no solo del fallo, afirma Méndez, "es muy bueno para la vida pública de este país", porque "se cierra una cosa que nunca jamás debió de abrirse y, por tanto, se cierra una etapa que es penosa para la política española y ya vamos a otra cosa", concluye. En el vídeo podemos ver completa su intervención.

