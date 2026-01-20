Lucas Merakio describe una de las escenas más duras del accidente de Adamuz: "Había una niña que había perdido a toda su familia; no sabían qué hacer con ella"

Entre las imágenes más duras que Merakio conserva del accidente de Adamuz que logró sobrevivir hay rostros ensangrentados, silencio y gestos de ayuda. Pero hay una escena que sobresale, la que condensa el dolor de la tragedia y que sabe que nunca podrá olvidar.

Veinte segundos bastaron para descarrilar un tren y, con él, segar vidas y quebrar otras que el domingo al mediodía aún seguían intactas.Fueron apenas veinte segundos, pero para el youtuber argentino Lucas Merakio se hicieron eternos: el instante exacto que marcó un antes y un después. "Es otra oportunidad", repite en el plató de Al Rojo Vivo, consciente de que salió con vida de la tragedia ferroviaria de Adamuz que cambió su forma de mirar el mundo.

Tras el impacto, lo primero fue la confusión. Durante unos instantes intentó comprender qué había ocurrido. "Pensé que se había roto el tren, que nos bajaríamos y volveríamos a casa", recuerda. Sin embargo, la realidad se impuso de golpe cuando vio el vagón 8 completamente volcado. En ese momento entendió que aquello no era una avería, sino una tragedia.

A partir de ahí llegaron escenas de horror, pero también de una solidaridad inesperada. Merakio destaca a los vecinos que acudieron a ayudar sin pensarlo dos veces. "Gente que venía en pijama, que llevaba a los heridos al hospital del pueblo". Dentro de los propios vagones también surgieron ejemplos de humanidad que no ha podido olvidar. Habla de Pedro, otro pasajero, que se dio cuenta de que muchos habían quedado "con lo puesto": su equipaje y sus móviles habían salido disparados. "No solo repartía agua; abrió su maleta y empezó a dar ropa a quienes tenían frío".

Entre las imágenes más duras que conserva en la memoria hay un vídeo de un bombero entrando en uno de los vagones del Alvia. "Era un silencio absoluto, solo se oían los móviles sonando", recuerda. Vio rostros ensangrentados, personas inconscientes y escenas difíciles de borrar, de esas que se quedan grabadas para siempre.

Sin embargo, hay una imagen que sobresale por encima de todas. "Había una niña que había perdido a toda su familia", cuenta. La pequeña estaba junto a una mujer que hablaba con un guardia civil. Para protegerla, decidieron meterla en una patrulla. "La chica le decía al guardia: 'No sé qué hacer con ella, no encuentro a sus padres, está asustada'". Esa escena, asegura Merakio, es la que resume el dolor de aquella tragedia y la que sabe que nunca podrá olvidar.

