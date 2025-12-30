Loreto Ochando desmonta a Feijóo: "Ha sostenido las mentiras de Mazón un año y solo le ha dejado caer cuando le afectaron a él"

Loreto Ochando asegura que Alberto Núñez Feijóo no va a declarar a Catarroja porque "no le da la gana" porque "no quiere enfrentarse a las víctimas" cuando estas "lo único que quieren es que vayan".

La jueza ha ofrecido a Alberto Núñez Feijóo, que aporte voluntariamente los mensajes que se envió el día de la DANA con el expresident de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón y ha accedido a que el líder del PP declare de forma telemática el día 9 de enero. Aun así la jueza ha señalado que hay quien ha ido a declarar desde "lugares más lejanos y peor comunicados", e incluso pone como ejemplo a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que pese a tener el mismo derecho fue al juzgado a declarar.

"Si dice que quiere declarar y colaborar con la Justicia no hay nada mejor que la inmediatez que supone una declaración en vivo y en directo y no a través de una pantalla". "No le cuesta nada ir a Catarroja, no tiene agenda", asegura la periodista, que afirma qucuando estas "lo único que quieren es que vayan".

"El dolor al que el PP en general y Núñez Feijóo últimamente en particular está sometiendo a las víctimas es indecente", asegura Ochando, que responde a las palabras del líder del PP asegurando que ha dado todo lo que le ha pedido la jueza de forma voluntaria por lo que está "muy tranquilo". "El señor Núñez Feijóo no es le protagonista de esto, y el PP tiene que empezar a entenderlo". asegura Ochando, que destaca que "el protagonista es Carlos Mazón".

"Claro que se cita a Feijóo porque tiene mensajes con Mazón esa noche y claro que se acredita que Feijóo ha mentido", insiste Ochando, que recuerda que el líder del PP "estuvo atacando desde el día 31 que llegó a Valencia tras la DANA diciendo que el Gobierno había abandonado a la Comunidad Valenciana cuando los Whatsapp que mandó Mazón demuestran que la UME estaba desde el minuto cero y que fue la tardanza de Salomé Pradas en pedir a la UME la que hizo que los militares no pudieran entrar en Utiel".

"Esos Whatsapp demuestran varias mentiras, como que hayan sostenido desde el PP de Madrid la mentira de Mazón de que no sabían que había muertos hasta la madrugada", señala la periodista, que destaca que "el líder del PP ha estado sosteniendo sistemáticamente durante un año las mentiras de Carlos Mazón y solo le ha dejado caer cuando le afectaba a él mismo, lo que demuestra que las víctimas no le importan nada".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.