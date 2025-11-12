Loreto Ochando, sobre la comparecencia de Mazón en Les Corts: "No es que no hubiera hueco, no les dio la gana que las víctimas entraran"

La periodista de 'El Plural' estuvo en Les Corts durante la comisión de investigación a Mazón y ha comentando en Al Rojo Vivo cómo se vivió la sesión: "Después de lo que yo viví en esa sala, casi mejor que las víctimas no lo vieran en directo, porque se les habría roto un poco más el corazón".

La periodista de 'El Plural', Loreto Ochando, estuvo en Les Corts durante la comisión de investigación a Mazón y ha comentando en Al Rojo Vivo cómo se vivió la sesión: "Fue tremendo, indecente, indigno y asqueroso".

Ochando ha relatado que, minutos antes de que comenzara la comparecencia, varios periodistas ofrecieron sus asientos para que pudieran entrar las víctimas:"A quince minutos de empezar la comparecencia nos pusimos a hablar entre nosotros y dijimos: '¿Qué narices hacemos nosotros aquí dentro y las víctimas en la calle?'. Entonces le dijimos al jefe de prensa que por nosotros no había ningún problema en salir y dejar nuestros sitios —que eran catorce— a las víctimas. La primera respuesta del jefe de prensa fue decirnos que se lo tenía que consultar al PP. Nuestra respuesta fue: 'Hombre, tú eres el jefe de prensa, dilo tú'. ¿A ti te han respondido? Porque a nosotros no".

Lo más fuerte para ella fue la falta de voluntad para permitir el acceso de las víctimas: "Fíjate en el plano de los asesores: son cinco sillas, pero a cada lado de esas sillas caben cinco más perfectamente. Lo que pasó ayer es que no les dio la gana que las víctimas entraran. No es que no hubiera hueco, porque al lado de los asesores cabían más sillas. Las querían en la calle".

Ochando ha insistido en que lo que se ofreció a las víctimas fue indigno: "Les dieron una sala en el tercer piso. Por no hablar de la seguridad para moverse por los pasillos de Les Corts... En veinte años no había visto algo así en mi vida. No sabías si estabas entrando a una comisión de investigación o en la sala VIP de un garito".

Y ha cerrado con una frase que resume la dureza del momento: "Después de lo que yo viví en esa sala, casi mejor que las víctimas no lo vieran en directo, porque se les habría roto un poco más el corazón... si es que se les puede seguir rompiendo".