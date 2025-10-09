Lluís Orriols, tras dejar Mazón la puerta abierta a su reelección: "Los estudios demuestran que dimitir permite ganar votos"

"Si algo nos enseñan los estudios de ciencias políticas es que dimitir sale a cuenta", afirma el politólogo Lluís Orriols. Y ahí está el dilema en el caso del president de la Comunidad Valenciana. En el vídeo, su análisis completo.

Con motivo del Día de la Comunidad Valenciana (9 de octubre) y a escasos días de cumplirse el primer aniversario de la tragedia de la DANA (29 de octubre), el president de la Comunidat, Carlos Mazón, ha ofrecido entrevistas a distintos medios de comunicación.

Durante una de ellas, le preguntaron al president si planea presentarse nuevamente a la reelección, a lo que respondió, sin mostrar intención de dimitir o apartarse: "Dios dirá". "A lo mejor en jerga interna, ese 'Dios dirá' quiere decir Feijóo dirá porque en la elecciones, los candidatos está centralizado en el PP", comenta el politólogo Lluís Orriols, profesor en la UC3M, quien señala una "contradicción muy interesante" y es la siguiente:

"Si algo nos enseñan los estudios de ciencias políticas es que dimitir sale a cuenta. Y ahí está el dilema. Hay estudios que demuestran que cuando los Gobiernos dimiten, recuperan popularidad, es decir, dimitir permite ganas votos, por tanto, la pregunta es: ¿Por qué no se dimite más? Al partido le interesaría que hubiese dimisiones", explica Orriols, aunque es cierto que la persona que dimite corre un alto coste, porque su vida política acaba.

Por ello, pregunta el experto, ¿por qué la consejera de Salud de Andalucía ha dimitido [tras el escándalo de los retrasos y errores en los cribados del cáncer de mama] y Carlos Mazón, en cambio, no lo ha hecho? "A la consejera la pueden dimitir porque los costes son muchos menores, y en el caso de Mazón se puede resistir", contesta Orriols, quien concluye que "si las dimisiones van acompañadas de reparación, tienen mucho más rendimiento". En el vídeo podemos ver al completo su explicación.

