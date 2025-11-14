Llamazares, sobre el caso de Errejón: "En el momento en que el partido conoce la denuncia tiene que apartar a esa persona de sus responsabilidades"

Tras conocer el procesamiento, por parte del juez Adolfo Carretero, a Íñigo Errejón por las supuestas agresiones sexuales a la actriz Elisa Moulia, el político Gaspar Llamazares se muestra así de contundente en este vídeo.

El juez Adolfo Carretero ha procesado a Íñigo Errejónpor las supuestas agresiones sexuales a la actriz Elisa Mouliaá. En un auto al que ha tenido acceso laSexta, el magistrado considera que existen indicios de que podría haber actos con contenido sexual sin consentimiento de la víctima.

Tras conocer el procesamiento del que fuera portavoz de Sumar, Gaspar Llamazares analiza el caso en clave política: "Cuando se producen las denuncias, lo que deben hacer los partidos es apartar a esa persona de sus responsabilidades. También en las empresas y otros ámbitos". Más difícil es, añade el político, intervenir con carácter preventivo, o anterior a la denuncia.

Por ello, insiste y concluye Llamazares, "en el momento en que el partido conoce la denuncia tiene que apartar a esa persona de sus responsabilidades".

