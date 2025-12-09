Juanma Romero señala que desde Moncloa identifican movimientos internos para "debilitar" a Sánchez: "Dicen que son peligrosos"

El periodista ha indicado que señalan que se están produciendo movimientos que ponen en riesgo al Gobierno y a su líder. "Dicen que juegan con fuego porque sirven la cabeza del presidente a PP y Vox".

Durante cinco meses, el PSOE mantuvo un silencio incómodo y protegió a Paco Salazar pese a las denuncias de acoso sexual. Una situación que ha provocado tensión dentro del partido.

Referentes feministas del PSOE siguen defendiendo que es necesario ir a la Fiscalía con o sin el consentimiento de las víctimas y abrir una "reflexión profunda" dentro del partido, según ha explicado Juanma Romero en Al Rojo Vivo.

El periodista ha desvelado que, desde Moncloa, están detectando movimientos internos para debilitar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Esto es novedoso porque hasta ahora no se hacían eco del malestar interno y tendían a minimizarlo", ha aclarado.

Sin embargo, ha destacado que ahora denuncian que hay "movimientos peligrosos" que ponen en riesgo al Gobierno y a su líder. "Dicen que juegan con fuego porque al final le sirven la cabeza del presidente a PP y Vox", ha aclarado.

