Juanma Romero, sobre la crisis de Vivienda: "El PSOE dice que no hay posibilidades de intervenir el mercado como quiere Sumar"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que aprobarán en las próximas semanas de un Real Decreto ley para seguir interviniendo en el mercado del alquiler con medidas "urgentes y contundentes", en beneficio de los 3 millones de hogares que viven en alquiler en España. Entre las medidas contra el fraude y los abusos en el mercado de la vivienda, destaca la bonificación del 100% en el IRPF para los propietarios que renueven los contratos, sin subir el precio a sus inquilinos, compensando lo que ganarían si lo incrementaran.

Sin embargo las críticas a las medidas no han tardado en llegar y las han emitido los propios socios de Gobierno. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha asegurado que Sumar "no apoyará" en el Congreso el decreto afirmando que les parece "ineficaz" e "injusto". Así, Sumar defiende como alternativa la "prórroga inmediata y obligatoria" de los 600.000 contratos de arrendamiento que terminan este año.

Pilar Gómez, directora de 'Artículo 14', afirma que "hay una deslealtad absoluta" entre los socios de Gobierno: "Yolanda Díaz ha trasladado a Moncloa su sorpresa porque había pendiente más negociaciones". La periodista explica que "Sumar pensaba que iba a seguir negociando y se encuentra con el anuncio de Sánchez".

Por su parte, Juanma Romero, periodista de 'El Independiente', explica que "lo que ha dicho Sánchez es que se abría a la negociación, pero sus bases": "Y las bases que quiere imponer el PSOE es que sobre la intervención no hay nada de qué hablar porque no hay posibilidades de intervenir el mercado como quiere hacer Sumar porque ya lo han estudiado durante meses y han resuelto desde Moncloa en que no se puede hacer".

"Lo que irrita más desde el PSOE es que Sumar ponga el acento en esta cuestión y en lo que ellos entienden como una negligencia de la ministra de Vivienda y no tanto en que las comunidades del PP son las que no despliegan la ley de vivienda que es la que dota a las CCAA de herramientas para frenar el avance de las rentas de alquiler", asegura el periodista, que destaca que "no basta con presentar medidas a lo loco".

