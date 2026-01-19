Juanma Moreno teme que encuentren más muertos bajo los "amasijos de hierro" cuando levanten el convoy: "Va a entrar ya la maquinaria pesada"

¿Qué ha dicho? El presidente andaluz afirma que "todo parece indicar que la tragedia va a ser mucho mayor", ya que "hay una zona donde no se puede acceder y probablemente pueda aumentar el número de fallecidos".

La tragedia de Adamuz puede ser mucho mayor de los 39 muertos que ya hay contabilizados. Es el temor del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, que detalla en Al Rojo Vivo que "ahora se están extrayendo algunos de los cadáveres que todavía quedan dentro".

"El momento más importante va a llegar ahora, porque acaba de llegar la maquinaria pesada para elevar los tres primeros vagones del Alvia para ver qué hay ahí. Nos tememos que haya personas fallecidas en esos vagones", añade el presidente andaluz, que tras visitar el lugar del accidente asegura estar "impactado por las imágenes" que vio durante la madrugada.

Moreno añade que "todo parece indicar que la tragedia va a ser mucho mayor", ya que "hay una zona donde no se puede acceder y probablemente pueda aumentar el número de fallecidos".

Mientras avanzan las tareas de los equipos de emergencias, el mandatario andaluz asegura que su prioridad en estos momentos es "identificar a los fallecidos para poder trasladárselo a los familiares", aunque explica que "no va a ser sencillo". "Todo parece indicar que la tragedia va a ser mucho mayor, hay una zona donde no se puede acceder y probablemente pueda aumentar el número de fallecidos", añade.

No obstante, Juanma Moreno no ha querido zanjar su entrevista sin agradecer a los vecinos de Adamuz y de las localidades vecinas por sus muestras de solidaridad. "Me quedo con las muestras de solidaridad, de cariño y de ternura que he visto del alcalde de Adamuz y los vecinos, forma parte de la esencia de Andalucía y es un motivo de orgullo", sostiene el presidente andaluz en Al Rojo Vivo.

Destaca la coordinación con Sánchez y Puente

Preguntado por Antonio García Ferreras, Moreno resalta la coordinación entre la administración andaluza y la estatal, destacando que está funcionando de forma óptima: "La cooperación ha sido buena, que es lo que tiene que ser cunado hay una situación de este tipo, no se entendería que fuera de otra manera".

"Cuando sucede una catástrofe así todo debemos cooperar, y desde anoche estamos contacto con Óscar Puente, con el presidente del Gobierno y con el rey, todos hemos puesto lo mejor de nosotros mismos para que esto salga bien", concluye Moreno Bonilla.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.