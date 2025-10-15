Juanma Lamet pone el foco en la entrada de dinero a Ferraz: "¿Por qué el PSOE no muestra esos resguardos bancarios?"

El periodista ha analizado en Al Rojo Vivo las nuevas revelaciones del caso Koldo tras las comparecencias en el Supremo. Lamet cuestiona el origen del dinero en efectivo que entró en Ferraz y pide al PSOE mostrar los resguardos bancarios.

Juanma Lamet ha analizado en Al Rojo Vivo las nuevas revelaciones del caso Koldo tras las comparecencias de este miércoles en el Tribunal Supremo, entre ellas la de la empresaria Carmen Pano.

Más que centrarse en el supuesto pago, Lamet ha puesto el foco en la entrada de dinero en efectivo en la sede del PSOE: "Más que saber cuánto dinero se entregaba o a quién, me interesa de dónde salía ese dinero".

El periodista ha subrayado que, si el dinero era legal, debería figurar en la contabilidad del partido: "Si, como dice el PSOE, el dinero era legal, debería aparecer en los movimientos de banco a caja. Se tendrían que haber mostrado los resguardos; de lo contrario, se alimenta la sospecha de que las imágenes que estamos viendo puedan tener algún trasfondo".

Y concluyó: "Cualquier persona que saca dinero del banco para guardarlo en una caja fuerte o usarlo en su trabajo tiene un resguardo. ¿Por qué el PSOE no muestra esos documentos?".