Juanma Lamet, sobre las medidas para el alquiler de Sánchez: "Es una traición a Sumar, no puedes dejar a tus socios con el culo al aire"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que aprobarán en las próximas semanas de un Real Decreto ley para seguir interviniendo en el mercado del alquiler con medidas "urgentes y contundentes", en beneficio de los 3 millones de hogares que viven en alquiler en España. Entre las medidas contra el fraude y los abusos en el mercado de la vivienda, destaca la bonificación del 100% en el IRPF para los propietarios que renueven los contratos, sin subir el precio a sus inquilinos, compensando lo que ganarían si lo incrementaran.

Sin embargo las críticas a las medidas no han tardado en llegar y las han emitido los propios socios de Gobierno. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha asegurado que Sumar "no apoyará" en el Congreso el decreto afirmando que les parece "ineficaz" e "injusto". Así, Sumar defiende como alternativa la "prórroga inmediata y obligatoria" de los 600.000 contratos de arrendamiento que terminan este año.

El periodista de 'El Mundo' Juanma Lamet afirma en el plató de Al Rojo Vivo que han presentado la propuesta "sabiendo que no va a salir": "Lo presentan como iniciativa electoral, para demostrar que es un Gobierno que presenta iniciativas". Además, el periodista señala que aunque lleguen a un acuerdo con Sumar tampoco saldría ya que "el que marca el minuto es Junts": "La única mayoría en el Congreso es la que conforma PP, Vox y Junts".

Además, Lamet señala que el PP "debería" apoyar la medida de Sánchez porque es también su medida. Por otro lado, Lamet explica que le consta que "desde Moncloa se llamó a Sumar para decirles que su propuesta para congelar los alquileres que toca revisar les dijeron que era inconstitucional y Sumar le ha dicho que no porque ya se ha hecho ocho veces". Por ello, Lamet explica que "hay un debate jurídico en el Gobierno": "Lo que no avisó el Gobierno a Sumar es que iban a anunciar la medida y eso me parece una traición porque tú no puedes dejar a tus socios a los pies de los caballos y con el culo al aire", concluye Lamet.

