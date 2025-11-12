en al rojo vivo
Juanma Lamet: "Leire Díez es un personaje inverosímil, de una excentricidad tropical"
En Al Rojo Vivo, el periodista de 'El Mundo' ha analizado el caso de Leire Díez, exmilitante del PSOE investigada por maniobrar contra la Guardia Civil y la Fiscalía, y ha advertido: "Cerdán sabía a lo que se dedicaba y lo auspiciaba".
En Al Rojo Vivo, el periodista de 'El Mundo' Juanma Lamet ha analizado el caso de Leire Díez, la exmilitante del PSOE investigada por presuntamente maniobrar contra la Guardia Civil y la Fiscalía.
"Leire Díez es un personaje inverosímil, de una excentricidad tropical, y eso, por desgracia, ha hecho que muchos se tragaran la cortina de humo de que era simplemente una agente libre, chusca y chocarrera, que iba por ahí intentando quebrar el buen nombre de la UCO", ha señalado.
Lamet ha asegurado que, según la información que maneja, "Cerdán sabía perfectamente a lo que se dedicaba Leire Díez y lo auspiciaba". Y ha añadido: "El fin último de los tejemanejes de Leire era evitar que la investigación llegara hasta Santos Cerdán. No lo consiguió, como todos sabemos".
Para el periodista, ambos nombres están inevitablemente ligados: "Leire no se explica sin Santos Cerdán. Cuando se da de baja del PSOE, ¿a quién le entrega el pendrive con información? A él. Lo único que pide es poder dárselo en mano a Santos Cerdán".
