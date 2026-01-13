Juanma Lamet, sobre las acusaciones a Julio Iglesias: "Solo sí es sí, el consentimiento tiene que volver a ser el centro de todo"

"Todo el mundo que trabajaba con Julio Iglesias sabía que era muy promiscuo y mujeriego", afirma Juanma Lamet, que recuerda: "Yo no entro en la vida privada de nadie, pero todo lo que haga tiene que ser siempre con consentimiento".

'ElDiario.es' desvela los testimonios de una empleada del servicio doméstico y una fisioterapeuta que aseguran haber trabajado en un ambiente de control, acoso y terror en las mansiones de Julio Iglesias en República Dominicana y Bahamas. "Me usaba casi todas las noches. Me sentía como un objeto, como una esclava", asegura una de las denunciantes al citado medio en una entrevista. Los encuentros, añaden, se producían casi siempre con la presencia y la participación de otra empleada que ostentaba una superioridad jerárquica respecto a esta trabajadora del servicio doméstico.

Juanma Lamet, periodista de 'El Mundo', asegura que los testimonios de estas extrabajadores son "desgarradores y muy graves": "Lo más impactante de esta noticia es que, por desgracia, nos resulta creíble y sería fulminante para Julio Iglesias". Además, el periodista destaca que este caso "nos vuelve a recordar cuatro palabras fundamentales, 'solo sí es sí' y el consentimiento tiene que estar en el centro de todo".

"Todo el mundo que trabajaba con Julio Iglesias sabía que era muy promiscuo y mujeriego", recuerda Lamet, que señala: "Yo no entro en la vida privada de nadie, pero todo lo que haga tiene que ser siempre con consentimiento". "La denuncia que hemos escuchado me parece terrible y desgarradora y toda medalla y reconocimiento que le hayan dado habrá que quitárselo cuando se demuestre, esté condenado o lo reconozca", afirma Lamet, que recuerda en el vídeo que "a pesar de que los testimonios son gravísimos hay que respeta la presunción de inocencia porque estamos en un Estado de derecho".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.