Juanita Llinares se ha convertido en un símbolo de los ciudadanos indignados. Esta mujer valenciana de La Pobla Llarga se apunta ahora a cualquier protesta en la calle. Su alegato contra los políticos a través de un vídeo de Youtube de tres minutos ya lleva más de 60.000 reproducciones en apenas tres días. Tiene una hija tetrapléjica que cobra 400 euros por discapacidad, de los cuales 300 son para la residencia y sólo 100 para medicinas y productos básicos.

Juanita tiene cuatro hijos que no viven con ella porque han tenido que marcharse fuera. Una de sus hijas es tetrapléjica y vive en una residencia en Valencia. Allí, comenta Juanita, "han recortado las subvenciones que daban y hay personas que tienen que llevar comida para que puedan comer y no tienen calefacción". Con los 400 euros que le dan a su hija, 300 los destina a la residencia y los 100 restantes para comida, vestimenta y medicamentos. Juanita recuerda que, cuando mandaban los socialistas venía una mujer cada día para ayudarla con su madre que estaba en cama con una cadera rota y su hija. Pero señala que "desde que están los que están no hay servicios sociales. Se está terminando todo". A parte de su hija tetrapléjica, tiene un hijo en paro y también tiene que mantenerse. Dice que gracias a la caridad de la spersonas, "casi igual de pobres que yo" tira hacia adelante. "Hay personas que sufren como yo y me ayudan". Juanita recoge fruta del suelo del huerto o cena pan con aceite para poderle dar comida a su hijo.

Juanita LLinares cree que los políticos "no mandan para arreglar los problemas del pueblo, sino para cobrar un buen sueldo y tener otro cuanod se van. No tienen corazón ni alma. Son la vergüenza de España y es una nación de tercermundista que no nos hacen caso". Subraya que ella es una mujer de izquierdas y que "digan que hacen lo mismo los de derechas que los de izquierdas, es mentira". Esta mujer de Pobla Llarga,critica el sistema capitalista y confirma que seguirá manifestándose porque "no hay que tener miedo de pedir responsabilidades a los políticos".