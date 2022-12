Juan Marín tiene un cáncer de próstata que se le ha extendido a parte de la columna. Juan tiene ya una invalidez del 40% reconocida. En una revisión rutinaria, su médico le informa que no puede seguir recibiendo el tratamiento debido a su elevado coste y se lo sustituye por otro medicamento.

Juan no acaba de entender el por qué de esa medida. "Noto la diferencia entre los dos medicamentos. El tratamiento anterior me sentaba muy bien y podía andar mis 10 kilómetros diarios. Ahora dependo de que mis hijos me lleven al baño. El nuevo medicamento me ha quitado el apetito y me ha provocado vómitos. Quiero que me devuelvan el medicamento que me estaba salvando la vida", explica. Juan le pide a la ministra Ana Mato que "no les ponga más piedras en el camino".

Recuerda que lleva 40 años cotizando a la Seguridad Social y pide que le devuelvan su tratamiento anterior. "Si no me dan mi medicamento, que me devuelvan el dinero de mis 40 años cotizados y yo me pagaré mi tratamiento".