A pesar de que la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, dice que la recuperación económica en España "va sobre ruedas", desde la Unión Europea, Eurostat, no afirma lo mismo y sostiene que las cinco regiones con más paro de Europa son Españolas. José Rodríguez, de 59 años y parado desde hace cuatro, es muestra de ello.

Rodrígez vive en la localidad gaditana de San Fernando, donde la tasa de desempleo supera el 50%. Ha estado toda la vida trabajando en la construcción, pero ahora su situación, según afirma, "es desesperante. Estoy viviendo con 178 euros y no llega para pagar el alquiler de la vivienda".

En este sentido, Rodríguez explica que intenta "buscarse la vida" como puede, pero sin éxito. "No nos sale nada, no se mueve ni una empresa".

Sobre la utlizad que le da al dinero que recibe por parte de una prestación del Ayuntamiento Rodríguez sostiene que "los 178 euros son para la propietaria de la vivienda. El alquiler son 204 euros y no me llega, tengo que buscar lo que falta". Añade que "Cáritas y la Cruz Roja" son quienes más le apoyan.

En Illescas, Toledo, también hablamos con Leticia Fernández, de 41 años y tres en paro. Ha tenido que volver a casa de su madre. "Estuve trabajando, iba bien, me compré un piso, pero debido a la crisis, al no venderse pisos, me despidieron", explica. Además, revela que le han ofrecido trabajar sin darse de alta en la Seguridad Social, cobrando en dinero negro, algo a lo que se ha negado porque necesita cotizar.