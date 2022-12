José Lóbez, comandante del Ejército de Tierra y marido de Zaida Cantera, ha explicado en 'Al Rojo Vivo' cómo ha vivido su mujer la comparecencia de Pedro Morenés en el Congreso de los Diputados. Según ha dicho, "Zaida ha estado tensa, no lo ha pasado bien". Además, ha añadido que esperaban que "el ministro diera una explicación" y "pusiera encima de la mesa medidas para que esto no vuelva a pasar".



Lóbez ha respondido que, pese a sus expectativas, se han encontrado con una declaración del ministro "que no tiene ni pies ni cabeza" y ha rebatido la afirmación de Morenés de que el Ejército hay menos acoso: "No ha entendido nada, no ha entendido que hay un 400% menos de denuncias porque hay impunidad y quien habla acaba expulsado fuera del Ejército".



"La situación de Zaida no es fácil, está intentando sobreponerse", ha detallado José Lóbez sobre su mujer. No obstante, le está ayudando el apoyo de la calle, un calor que, sin embargo, no reciben de dentro del Ejército porque el respaldo "depende de la promoción" y los compañeros de Lezcano todavía les amenazan. En este sentido, ha afirmado que reciben amenazas del entorno de Lezcano-Mújica "a través de Twitter, Facebook y compañeros, dicen que somos antipatriotas, que todo es mentira y que somos malos militares".



Sobre el trato que han recibido del entorno de Lezcano-Mújica ha destacado que les han llegado a decir que buscaban un Salvados con Jordi Évole.