Secretario de Estado de Transportes
José Antonio Santano defiende la consistencia del sistema ferroviario pese al número de incidencias: "Hablar de caos tiene intencionalidad política"
El secretario de Estado de Transportes ha indicado que Renfe se encuentra en un momento "histórico" de pasajeros, asegurando que esto demuestra que todavía hay "confianza" en el sistema ferroviario.
José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes, ha analizado la situación de la red ferroviaria tras los incidentes que se están registrando este verano.
En una entrevista en Al Rojo Vivo, ha señalado que, aunque está de acuerdo en que cualquier incidente que se produzca es "un problema grave" para quienes lo sufren, hay que contextualizar las cifras.
"Unos 6.000 trenes circulan todos los días. Más de 700 en los que son servicios comerciales o media distancia. Hay 1,5 millones de pasajeros al día", ha explicado, desvelando que el mes de julio ha batido cifras récord con respecto al año anterior en el mismo mes. Por tanto, ha señalado que se está produciendo un "crecimiento de la demanda".
"Tenemos incidencias, muchas de ellas provocadas por incendios o caídas de árboles sobre las vías, que son incidentes ajenos al estado de la infraestructura", ha destacado.
Un momento que ha aprovechado para aclarar que, cuando se habla de retrasos, hay que saber de cuánto tiempo se está hablando. "La gran mayoría de los trenes de alta velocidad llegan en tiempo o con un retraso inferior a los cinco minutos", ha asegurado, dejando claro que no hace referencia a una media. "Digo que el porcentaje de trenes que llega por un retraso no superior a ese tiempo es mayor", ha aclarado.
José Antonio Santano ha puesto en valor que Renfe está en un momento "histórico" por el volumen de pasajeros, dejando claro que siguen pensando invertir en mantenimiento y conservación de la red.
De esta forma, aunque ha reconocido que hay cosas que mejorar, ha confesado que cree que hay que transmitir la idea de que es un "sistema consistente" que genera confianza. "Si no fuese así, no habríamos tenido más pasajeros", ha asegurado.
El secretario de Estado de Transportes ha indicado que, poner en cuestión el sistema y hablar de caos ferroviario, "solo tiene una intencionalidad política", recalcando que "los datos desmienten esa realidad". "Tenemos un volumen de pasajeros que demuestra confianza", ha zanjado.